"Динамо" проведет конкурс на название улиц возле стадиона

Спортсмены и болельщики общества "Динамо" смогут принять участие в конкурсе на названия трех улиц, спроектированных в рамках комплексной реконструкции стадиона клуба.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый стартует сегодня и продлится до 22 мая. Любой желающий сможет присылать свои идеи и варианты под конкурсным постом в соцсетях.

После этого комиссия в период с 23 мая по 18 августа выберет по 10 вариантов для каждой из трех улиц, чтобы представить их в Государственную межведомственную комиссию. Эта комиссия определит шорт-лист из 9 вариантов, по 3 на каждую улицу. С 19 по 31 августа будет проведено финальное голосование. Итоги конкурса будут объявлены 9 сентября. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)