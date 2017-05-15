"Динамо" предложило Калитвинцеву продлить контракт

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что главному тренеру Юрию Калитвинцеву предложен новый контракт. По словам руководителя, клуб ждет его ответа. "Динамо" подписало контракт с Калитвинцевым летом 2016 года сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. В середине сезона бело-голубые переподписали соглашение со специалистом на новых условиях.

- Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, - цитирует ТАСС Муравьева. - И сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним.

В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа.