"Динамо" пожелало удачи Кураньи

Московское "Динамо" в своем "Твиттере" пожелало удачи немецкому нападающему Кевину Кураньи, который сегодня объявил о завершении карьеры. 25-летний футболист играл за российский клуб с 2010 по 2015 год. Свою карьеру немецкий форвард начал в "Штутгарте", затем провел 5 лет в "Шальке", после чего перешел в "Динамо". После ухода из российской команды в 2015 году он сезон отыграл за "Хоффенхайм". Также на его счету 52 матча в футболке сборной Германии и 19 забитых голов.

"Наш друг Кевин Кураньи решил завершить карьеру. 35-летний немец провел за Динамо 145 матчей и забил 57 мячей. Удачи тебе, Кев!" – говорится в сообщении команды.