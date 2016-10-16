17:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" поздравило "бомбардирище" Панченко с днем рождения

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"Динамо" поздравило нападающего Кирилла Панченко с днем рождения. Сегодня форварду ЦСКА, выступающего в "Динамо" на правах аренды, исполнилось 27 лет. В этом сезоне он является лучшим бомбардиром ФНЛ - на его счету 12 мячей.

- Сегодня празднует день рождения наш бомбардирище - Кирилл Панченко! Поздравляем Кирилла с праздником и желаем динамовцу крепкого здоровья, счастья, благополучия, множества голов, новых побед и новых высот в составе московского "Динамо", - говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.

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