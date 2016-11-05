18:15 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" потеряло очки в матче с "Енисеем"

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"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ - 2:2. Дубли оформили хавбек бело-голубых Иван Темников и защитник красноярцев Илья Гультяев

"Динамо" в турнирной таблице сохранило лидерство, но теперь опережает "Тосно" только на три очка. Подопечные Андрея Тихонова идут на четвертой строчке.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур 

"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 2:2 (2:1)

Голы: Темников, 12 (1:0). Гультяев, 31 (1:1). Темников, 44 (2:1). Гультяев, 51 (2:2). 

"Динамо": Шунин, А.А.Козлов, Рыков, Темников, Морозов, Хольмен, Кузьмин (Драгун, 38), Ташаев (Маркелов, 46), Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 67).

"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин, Гультяев, Чернов, Камеш, Алиев (Нивалду, 63), Фатуллаев, Иванов, Ломакин (Комков, 83), А.В.Козлов (Кичин, 90+1).

Предупреждения: Чичерин, 21. Темников, 41. Гультяев, 42. Нивалду, 90+1. 

Судья: Сухой (Люберцы).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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krasnoyar

или Енисей потерял 2 очка?????

18:35

FreDDy Kruger

Я не пойму, Юра совсем не умеет объяснить игрокам кто за кого отвечает при стандартах возле своих ворот? Это уже не смешно...Все голы влетают в наши ворота из-за раздолбайства при стандартах в штрафной, где никто не за кого не отвечает...А это уже косяк тренерского штаба...Темников - молодец...

18:31

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