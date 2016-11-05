"Динамо" потеряло очки в матче с "Енисеем"

"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ - 2:2. Дубли оформили хавбек бело-голубых Иван Темников и защитник красноярцев Илья Гультяев.

"Динамо" в турнирной таблице сохранило лидерство, но теперь опережает "Тосно" только на три очка. Подопечные Андрея Тихонова идут на четвертой строчке.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур

"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 2:2 (2:1)

Голы: Темников, 12 (1:0). Гультяев, 31 (1:1). Темников, 44 (2:1). Гультяев, 51 (2:2).

"Динамо": Шунин, А.А.Козлов, Рыков, Темников, Морозов, Хольмен, Кузьмин (Драгун, 38), Ташаев (Маркелов, 46), Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 67).

"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин, Гультяев, Чернов, Камеш, Алиев (Нивалду, 63), Фатуллаев, Иванов, Ломакин (Комков, 83), А.В.Козлов (Кичин, 90+1).

Предупреждения: Чичерин, 21. Темников, 41. Гультяев, 42. Нивалду, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).