"Динамо" потеряло очки в матче с "Енисеем"

"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ - 2:2. Дубли оформили хавбек бело-голубых Иван Темников и защитник красноярцев Илья Гультяев.
"Динамо" в турнирной таблице сохранило лидерство, но теперь опережает "Тосно" только на три очка. Подопечные Андрея Тихонова идут на четвертой строчке.
Первенство России
ФНЛ
20-й тур
"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 2:2 (2:1)
Голы: Темников, 12 (1:0). Гультяев, 31 (1:1). Темников, 44 (2:1). Гультяев, 51 (2:2).
"Динамо": Шунин, А.А.Козлов, Рыков, Темников, Морозов, Хольмен, Кузьмин (Драгун, 38), Ташаев (Маркелов, 46), Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 67).
"Енисей": Опарин, Васильев, Чичерин, Гультяев, Чернов, Камеш, Алиев (Нивалду, 63), Фатуллаев, Иванов, Ломакин (Комков, 83), А.В.Козлов (Кичин, 90+1).
Предупреждения: Чичерин, 21. Темников, 41. Гультяев, 42. Нивалду, 90+1.
Судья: Сухой (Люберцы).
krasnoyar
или Енисей потерял 2 очка?????
18:35
FreDDy Kruger
Я не пойму, Юра совсем не умеет объяснить игрокам кто за кого отвечает при стандартах возле своих ворот? Это уже не смешно...Все голы влетают в наши ворота из-за раздолбайства при стандартах в штрафной, где никто не за кого не отвечает...А это уже косяк тренерского штаба...Темников - молодец...
18:31