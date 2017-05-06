"Динамо" потерпело первое поражение с октября прошлого года

Московское "Динамо" на своем поле потерпело поражение от "Факела" в матче 35-го тура ФНЛ. Это первое поражение для подопечных Юрия Калитвинцева с октября прошлого года. Тогда они уступили тоже воронежскому коллективу.

"Динамо" уже гарантировало себе первое место в турнирной таблице, а "Факел" идет на 7-й строчке.

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ФНЛ

35-й тур

"Динамо" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 0:1 (0:0)

Гол: Касьян, 79.

"Динамо": Шунин, Терехов, Темников (Катрич, 46), Рыков, Белоруков, Козлов (Погребняк, 84), Ташаев (Маркелов, 46), Сапета, Соснин (Кузьмин, 68), Бечирай, Панченко.

"Факел": Саутин, Осипенко, Багаев, Тихий, Иванов, Шахов, Соловьев (Трошечкин, 79), Каюмов, Свежов, Касьян (Лукьянов, 83), Бирюков (Болов, 90+1).

Предупреждения: Багаев, 37. Осипенко, 68. Сапета, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

06 мая. Химки. Стадион "Арена Химки".