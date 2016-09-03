10:02 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" получит минимальное финансирование от ВТБ

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Банк ВТБ не откажется от финансирования "Динамо", но оно будет минимальным. Об этом сообщил первый зампред банка ВТБ, член совета директоров столичного клуба Василий Титов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Динамо" по итогам прошлого сезона впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата страны. В нынешнем сезоне клуб выступает в ФНЛ, занимая первое место в турнирной таблице после 10 туров.

- Наши планы остаются в силе - мы намерены передать акции, принадлежащие ВТБ, центральному совету "Динамо". От финансирования клуба мы не откажемся, но сохраним минимальный объем и сконцентрируемся на строительстве "ВТБ Арена парк", - цитирует ТАСС Титова. - Акции будут переданы до конца этого года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3590146

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kot Begemot

В этом был глубокий смысл руководителей Динамо: акции команды высшей лиги гораздо дороже акций команды ПФЛ. Сплавив команду в пердив, Проничев и компания на халяву выкупили обесценившиеся акции у ВТБ.

11:44

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