"Динамо" пока не приняло решение по Погребняку и Бюттнеру

Защитник "Динамо" Борис Ротенберг не покинет команду в текущее трансферное окно. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Сысоев. По его словам, вопрос с возможным уходом нападающего Павла Погребняка и защитника Александера Бюттнера открыт.

- Решения по Погребняку и Бюттнеру еще нет, все в стадии обсуждения. Что касается Ротенберга, он не успел еще восстановиться и соответственно до следующего трансферного окна точно не уйдет, - цитирует ТАСС Сысоева.

Ротенберг не принимает участие в официальных матчах с мая из-за повреждения колена. Ранее агент 30-летнего игрока Дмитрий Селюк сообщил, что защитник имеет предложение от "Ростова" и австрийского "Адмира Ваккер".

Погребняк сообщил, что, скорее всего, проведет сезон-2016/17 в "Динамо". Футболист в текущее трансферное окно уже отказался от предложений "Уфы" и "Томи". Он не принял участия еще ни в одной игре за "Динамо" в текущем сезоне ФНЛ.

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в июле сказал, что 27-летний Бюттнер не хочет выступать за "Динамо", и клуб готов рассмотреть предложения по нему.



