14:58 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" пока не приняло решение по Погребняку и Бюттнеру

0
0
0

Защитник "Динамо" Борис Ротенберг не покинет команду в текущее трансферное окно. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Сысоев. По его словам, вопрос с возможным уходом нападающего Павла Погребняка и защитника Александера Бюттнера открыт.

- Решения по Погребняку и Бюттнеру еще нет, все в стадии обсуждения. Что касается Ротенберга, он не успел еще восстановиться и соответственно до следующего трансферного окна точно не уйдет, - цитирует ТАСС Сысоева.

Ротенберг не принимает участие в официальных матчах с мая из-за повреждения колена. Ранее агент 30-летнего игрока Дмитрий Селюк сообщил, что защитник имеет предложение от  "Ростова" и австрийского "Адмира Ваккер".

Погребняк сообщил, что, скорее всего, проведет сезон-2016/17 в "Динамо". Футболист в текущее трансферное окно уже отказался от предложений "Уфы" и "Томи". Он не принял участия еще ни в одной игре за "Динамо" в текущем сезоне ФНЛ.

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в июле сказал, что 27-летний Бюттнер не хочет выступать за "Динамо", и клуб готов рассмотреть предложения по нему.

 

 


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3574010

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ