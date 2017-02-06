09:25 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" погасило долги перед Погребняком

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"Динамо" погасило задолженность по зарплате перед нападающим Павлом Погребняком. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на "Динамо" запрет на регистрацию новых игроков за долги по зарплате перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и Погребняком. 

- Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком, - цитирует ТАСС Муравьева.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998491

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КОММЕНТАРИИ (1)
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regjy

ну теперь можно потренироваться минут на пять, потом схватиться за попу и на больничный.

11:07

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