"Динамо" погасило долги перед Погребняком

"Динамо" погасило задолженность по зарплате перед нападающим Павлом Погребняком. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на "Динамо" запрет на регистрацию новых игроков за долги по зарплате перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и Погребняком.

- Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком, - цитирует ТАСС Муравьева.



