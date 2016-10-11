"Динамо" погасило долги благодаря кредиту от ВТБ

"Динамо" погасило долги перед игроками и персоналом клуба благодаря очередному кредиту, предоставленному ВТБ, информирует Fcdin.com. Сообщается, что полученных средств должно хватить, чтобы закрыть 2016 год без новых проблем с выплатами. Однако вопрос о том, что будет потом, остается открытым.

Как известно, действующее спонсорское соглашение банка и клуба истекает в декабре. Новое может быть заключено уже на других, менее выгодных условиях, что приведет к новому сокращению бюджета. Банкиры не раз заявляли о грядущей передаче акций ФК Центральному совету ВФСО "Динамо". Однако новый председатель общества Владимир Стржалковский дал понять, что в ЦС к такому шагу не готовы – нет экономических условий.

Таким образом, вопрос будущего финансирования "Динамо" напрямую зависит от того, к каким условиям нового спонсорского контракта придут ЦС и ВТБ по итогам переговоров, либо от результатов поиска нового спонсора или инвестора, который может взять на себя часть финансовой нагрузки. В прошлом сезоне они велись прошлым руководством ВФСО, но успехом не увенчались.