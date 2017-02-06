17:13 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" подтвердило интерес к Рабиу

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Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов подтвердил информацию о том, что клуб рассматривает возможность приглашения на сбор полузащитника Мохаммеда Рабиу. Ранее "СЭ" сообщал, что полузащитник должен присоединиться к бело-голубым в Турции.

- Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет, - приводит ТАСС слова Кречетова.

Последним клубом 27-летнего хавбека является "Анжи" (в заявке клуба на сайте РФПЛ его фамилия отсутствует - по всей видимости, игрок расторг контракт с махачкалинцами), ранее в России он выступал за "Кубань". В премьер-лиге он провел 51 матч, забил 1 гол.

Рабиу прилетит на просмотр в "Динамо"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4000102

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