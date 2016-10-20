17:08 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" подаст жалобу на решение КДК РФС по поводу беспорядков в Воронеже

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"Динамо" на своем официальном сайте опубликовало заявление по решению КДК РФС, посвященное матчу 17-го тура ФНЛ против "Факела". На 58-й минуте встречи в Воронеже фанаты вступили в драку с использованием подручных средств и пиротехники. Арбитр был вынужден прервать игру и увести футболистов в подтрибунное помещение. Пауза продлилась более 10 минут, а конфликт на трибунах был прекращен силами правоохранительных органов.

По итогам матча московскому клубу были вынесены штраф и санкции: в соответствии со статьями 28, 115, 117 и 126 Дисциплинарного регламента РФС, статьей 6 Дисциплинарного регламента УЕФА и пунктами 38, 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС, за неправомерные действия зрителей и беспорядки на стадионе, сопровождающиеся драками и повреждением имущества – оштрафовать ФК "Динамо" на 100 000 (сто тысяч) рублей и применить к ФК "Динамо"  санкцию в виде запрета на продажу билетов и допуск болельщиков на 3 (три) выездных матча соревнований, проводимых под эгидой Российского футбольного союза (чемпионат, первенства и Кубок России).

ФК "Динамо" вправе, согласно Дисциплинарному регламенту РФС, подать жалобу, - говорится в заявлении клуба. - Она будет подана и направлена на изменение примененных санкций.
Футбольный клуб "Динамо" еще раз призывает поклонников команды к цивилизованным формам боления. При этом выражает надежду, что правоохранительные органы Воронежа накажут виновных в правонарушениях, произошедших в городе до матча, в которых пострадали поклонники "Динамо".
Благодарим болельщиков, которые приехали в Воронеж поддержать команду. На выездном секторе собралось около 1200 поклонников "Динамо", гнавших команду вперед. За исключением известного инцидента, повлекшего приостановку матча, на стадионе царила по-настоящему футбольная атмосфера, в которой поддержку фанатов бело-голубых было отлично слышно.
Наш клуб всегда чувствует поддержку не только на домашних, но и на выездных встречах – в Красноярске, Питере, Нальчике, Калининграде, Тамбове (где было также более тысячи наших болельщиков), Саранске. Спасибо всем!
И, конечно, ждем вас на матче с "Соколом" на стадионе "Арена Химки" в ближайшую субботу, 22 октября – в день рождения Льва Яшина.

Погром в Воронеже: как это было

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12452

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vinchester

НА ЧТО???? На то, что КДК практически никак не наказал этих "недолюдей", которые разнесли часть стадиона и устроили массовые беспорядки в городе перед матчем!? тогда да! Болельщики - лицо команды, мусора в очередной раз показали свое истинное лицо, ничтожества!!!

17:25

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