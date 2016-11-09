"Динамо" победило "Нефтехимик", нижнекамцы доигрывали матч с полевым игроком в воротах

"Динамо" обыграло "Нефтехимик" в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел с пенальти уже на 9-й минуте форвард Евгений Луценко. В турнирной таблице бело-голубые идут на первом месте, на 6 очков опережая "Тосно". "Нефтехимик" занимает предпоследнюю строчку.

Стоит отметить, что на 90-й минуте за фол "последней надежды" с поля был удален вратарь хозяев Александр Самохвалов. Лимит замен был исчерпан, и в ворота вынужден был встать полевой игрок Дмитрий Маляка. Он сыграл на ноль, однако за оставшиеся минуты почти не вступал в игру. Хавбек динамовцев Александр Зотов смог поразить ворота Маляки, но наносил удар уже после свистка, за что получил желтую карточку.

Напомним, что встречу "Динамо" проводило без лидера бомбардирской гонки ФНЛ Кирилла Панченко, вызванного в сборную России на товарищеские игры с Катаром и Румынией.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Луценко, 9 - с пенальти.

"Нефтехимик": Самохвалов, Кобахидзе, Погорельцев, Сурков (Бойчук, 85), Тараканов, Маляка, Духнов (Бабырь, 79), Соболев (Решетников, 74), Замалиев, Кортава (Галиакберов, 40), Муллин.

"Динамо": Шунин, Темников (Катрич, 68), Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Сапета, Ташаев, Зотов, Драгун, Луценко.

Предупреждения: Темников, 56. Муллин, 61. Замалиев, 83. Зотов, 90+1.

Удаление: Самохвалов, 90.

Судья: Кукуян (Сочи).