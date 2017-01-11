"Динамо" планирует расторгнуть контракты с дорогостоящими игроками

Руководство московского "Динамо" планирует расстаться с некоторыми игроками для разгрузки ведомости. В конце декабря Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" приобрело у Банка ВТБ 74,99 процента акций столичного клуба за один рубль.

– Текущие обязательства, основную долю которых составляют заработные платы игроков, также сокращаются, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу ВФСО. – Так, например, расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов. На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платежную ведомость.

Долговая нагрузка клуба, как уже ранее сообщалось, состоит из текущих обязательств и долга перед основными кредиторами. Что касается долга перед ВТБ, он практически закрыт. Что же касается кипрской компании, то клуб готов к переговорному процессу относительно судьбы этого долга.