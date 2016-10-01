22:25 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" отправилось в Саранск на поезде

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Московское "Динамо" выехало на матч 15-го тура первенства ФНЛ с "Мордовией" на поезде, сообщает пресс-служба клуба. Бело-голубые не могли добраться до Саранска на самолете, так как в местном аэропорту ремонтируют взлетно-посадочную полосу к чемпионату мира-2018. Поединок состоится завтра. Начало – в 17.00 по московскому времени. Напомним, что обе команды в прошлом сезоне вместе вылетели из премьер-лиги.

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