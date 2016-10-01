Московское "Динамо" выехало на матч 15-го тура первенства ФНЛ с "Мордовией" на поезде, сообщает пресс-служба клуба. Бело-голубые не могли добраться до Саранска на самолете, так как в местном аэропорту ремонтируют взлетно-посадочную полосу к чемпионату мира-2018. Поединок состоится завтра. Начало – в 17.00 по московскому времени. Напомним, что обе команды в прошлом сезоне вместе вылетели из премьер-лиги.

#Динамо отправилось в Саранск на поезде. В столице Мордовии ремонтируют взлетно-посадочную полосу к ЧМ-2018. pic.twitter.com/DQG9usBjzU – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 1 октября 2016 г.