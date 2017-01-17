"Динамо" отправилось на сбор в Турцию

Московское "Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор, который продлится до 1 февраля. Как сообщает пресс-служба клуба, в Турцию, где команда проведет 4 контрольных матча, отправились 26 футболистов.

Список игроков "Динамо", полетевших в Турцию, выглядит следующим образом: Шунин, Нарубин, Лещук, Уилкшир, Белоруков, Рыков, Калугин, С. Терехов, Морозов, Козлов, Хольмен, Темников, Катрич, Ташаев, Маркелов, Сапета, Сарамутин, Зотов, Кузьмин, Соснин, А. Терехов, Панченко, Обольский, Погребняк, Бечирай и Луценко.