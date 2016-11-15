"Динамо": Отказались от участия в Кубке ФНЛ по финансовым соображениям

"Динамо" приняло решение отказаться от участия в Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре с 11 по 24 февраля. Причиной стала непростая финансовая ситуация клуба. Напомним, что бело-голубые после 22 туров лидируют в турнирной таблице первенства России, на счету команды 50 очков.

- Футбольный клуб "Динамо" уведомил ФНЛ о том, что не будет участвовать в Кубке ФНЛ по финансовым соображениям, - сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба. (Сергей АСТАХОВ)