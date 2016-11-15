14:35 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо": Отказались от участия в Кубке ФНЛ по финансовым соображениям

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Игорь ДЕНИСОВ ушел в аренду в "Локомотив", но бело-голубые все равно платят ему часть зарплаты."Динамо" на краю гибели

"Динамо" приняло решение отказаться от участия в Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре с 11 по 24 февраля. Причиной стала непростая финансовая ситуация клуба. Напомним, что бело-голубые после 22 туров лидируют в турнирной таблице первенства России, на счету команды 50 очков.

- Футбольный клуб "Динамо" уведомил ФНЛ о том, что не будет участвовать в Кубке ФНЛ по финансовым соображениям, - сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Константин Срулевич Наумов

Эх, такого трофея лишились... Этот Кубок украшал бы динамовские трофеи как вишенка на торте :-)

15:09

abs68

Осталось отказаться теперь от чемпионата ФНЛ и сняться добровольно

15:00

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