"Динамо" одержало четвертую победу подряд

"Динамо" на своем поле нанесло поражение "Сибири" (1:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола стал Дмитрий Белоруков. Эта победа стала для бело-голубых четвертой подряд с учетом игры на Кубок России против "Ростова" (4:0).
Столичная команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу первенства. Отрыв "Динамо" от идущего вторым "Тосно" составляет три очка, причем подопечные Юрия Калитвинцева еще имеют матч в запасе. "Сибирь" занимает 14-ю позицию.
Первенство России
ФНЛ
14-й тур
"Динамо" (Москва) – "Сибирь" (Новосибирск) – 1:0 (0:0)
Гол: Белоруков, 53.
"Динамо": Шунин, Белоруков, Рыков, Уилкшир, Темников (Катрич, 62), Терехов, Сапета, Зотов (Соснин, 84), Маркелов, Панченко, Бечирай.
"Сибирь": Трунин, Макаренко, Качан, Мищенко, Плопа, Гладышев (Магаль, 45), Рухаиа (Овсепян, 75), Андреев, Чеботару, Безлихотнов (Азаров, 64), Глушков (Вотинов, 45).
Предупреждения: Макаренко, 48. Магаль, 60.
Судья: Шпилев (Белгород).
26 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".
Duckhunter68
Всех Динамовцев с побеДой! Правы коллеги, выступавшие ранее: Динамо нужно усиление! Нужен хороший забавной нап, ибо с Бечираем и Погребняком надо расставаться, а Панченко надо ещё выкупить у портупейных... Да и мало одного напа иметь! Два, а лучше три... Нужно минимум два игрока высокого класса в полузащиту, а также два защитника: центральный и крайний... Вот как-то так...
23:36 26 сентября
Платошкин Андрей
Старый болельщик Динамо. Согласен, сегодняшняя игра не впечатлила. Но сейчас главное вернуться ПЛ и при этом сыграться, закалиться почувствовать уверенность. А то прошлый год вспомнишь и ...Сколько было потеряно очков просто по громадному невезению. С Крыльями: возили-возили их, а на 93 минуте единственный удар и ...Со спартаком игра 2:3 которая гол тоже на 93 минуте.. Вообщем будем жить оптимизмом. Бечирай действительно игрок средненький и нападающий действительно нужен. Зимой бы неплохо было приобрести чтобы успел обыграться хоть пару месяцев. А так в целом настроение позитивное!
23:00 26 сентября
баламошка
Команда-убийца. Страшно представить что бы они творили в ПФЛ. Страшно приятно представить.
22:51 26 сентября
Старый болельщик Динамо
Смотрел игру по каналу "Наш спорт". Хорошо, что этот канал показывает матчи ФНЛ. А сама игра не понравилось. Сибирь ничем не блеснула да и Динамо играло вяло. Впечатление такое, что уже до игры записали себе три очка. Движения было мало, много неточных передач, комбинации не получались. Отсюда и мало голевых моментов. Вобщем трудно с такой игрой преодолевать защиту-автобус. У Бечирая в этом сезоне игра не идёт-надо что-то делать.Нужен острый нападающий, к примеру как Смолов. А с таким нападением в РФПЛ делать нечего. Надо искать молодого, перспективного, еще не закормленного.
22:01 26 сентября