"Динамо" одержало четвертую победу подряд

"Динамо" на своем поле нанесло поражение "Сибири" (1:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола стал Дмитрий Белоруков. Эта победа стала для бело-голубых четвертой подряд с учетом игры на Кубок России против "Ростова" (4:0).

Столичная команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу первенства. Отрыв "Динамо" от идущего вторым "Тосно" составляет три очка, причем подопечные Юрия Калитвинцева еще имеют матч в запасе. "Сибирь" занимает 14-ю позицию.

Первенство России

ФНЛ

14-й тур

"Динамо" (Москва) – "Сибирь" (Новосибирск) – 1:0 (0:0)

Гол: Белоруков, 53.

"Динамо": Шунин, Белоруков, Рыков, Уилкшир, Темников (Катрич, 62), Терехов, Сапета, Зотов (Соснин, 84), Маркелов, Панченко, Бечирай.

"Сибирь": Трунин, Макаренко, Качан, Мищенко, Плопа, Гладышев (Магаль, 45), Рухаиа (Овсепян, 75), Андреев, Чеботару, Безлихотнов (Азаров, 64), Глушков (Вотинов, 45).

Предупреждения: Макаренко, 48. Магаль, 60.

Судья: Шпилев (Белгород).

26 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".