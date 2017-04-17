"Динамо" обыграло "Сибирь", "Спартак-2" разгромил "Луч-Энергию"

"Динамо" в гостевом матче 32-го тура ФНЛ одержало волевую победу над "Сибирью" (3:1). В прошлом туре бело-голубые досрочно завоевали путевку в премьер-лигу.

В другой встрече тура "Спартак-2" на своем поле разгромил "Луч-Энергию" (3:0).

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ФНЛ

32-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Динамо" (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: Чеботару, 4 (1:0). Луценко, 21 (1:1). Бечирай, 67 (1:2). Зотов, 75 (1:3).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Магаль, Ларенц (Андреев, 81), Кушнирук, Безлихотнов (Вотинов, 87), Рухаиа, Чеботару, Азаров (Гладышев, 63), Беляев (Михеев, 76).

"Динамо": Шунин, Калугин (Терехов, 23), Белоруков (Рыков, 46), Морозов, Хольмен, Ташаев, Катрич, Сапета, Кузьмин (Зотов, 44), Луценко, Бечирай (Погребняк, 80).

Предупреждения: Морозов, 41. Беляев, 63.

Судья: Соколов (Воронеж).

17 апреля. Новосибирск. Стадион "Спартак".

"Спартак-2" (Москва) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 3:0 (0:0)

Голы: Мелкадзе, 48 (1:0). Давыдов, 53 (2:0). Савичев, 75 (3:0).

"Спартак-2": Селихов, Хомуха, Лихачев, Кутин, Савичев (Сакала, 81), Леонтьев, Тимофеев, Бакаев (Самсонов, 76), Нимели (Шанбиев, 72), Мелкадзе, Давыдов (Руденко, 85).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Грицаенко, Попов, Коломыц (Белоногов, 90+2), Гриднев, Носов (Михалев, 77), Ребко, Килин, Пономаренко, Машнев (Минич, 69), Столбовой (Гордиенко, 56).

Предупреждения: Грицаенко, 1. Бакаев, 17. Селихов, 87.

Судья: Куликов (Саранск).

17 апреля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".