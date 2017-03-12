"Динамо" обыграло "Луч-Энергию"

Московское "Динамо" в матче 26-го тура ФНЛ обыграло "Луч-Энергию" - 2:0. Матч проходил в Химках, несмотря на то, что номинальным хозяином поля была команда из Владивостока. Голы в этой встрече забили Евгений Луценко и Кирилл Панченко с пенальти.

Бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице. Отрыв команды от "Тосно" после этого тура увеличился до семи очков.

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ФНЛ

26-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Динамо" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Луценко, 40 (0:1). Панченко, 90+1 - с пенальти (0:2).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Насадюк, Машнев (Гриднев, 66), Килин (Минич, 83), Пономаренко, Гордиенко (Носов, 61), Столбовой (Михалев, 72).

"Динамо": Шунин, Белоруков, Козлов, Темников, Хольмен, Морозов (Калугин, 90+4), Катрич, Сапета, Зотов (Соснин, 90+2), Луценко (Бечирай, 71), Панченко (Кузьмин, 90+3).

Предупреждения: Пискунов, 38. Темников, 45+1.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

12 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".