"Динамо" на выезде обыграло "Кубань" и стало чемпионом ФНЛ

Московское "Динамо" в матче 34-го тура ФНЛ на выезде обыграло "Кубань" - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Иван Темников. Эта победа позволила бело-голубым выиграть первенство ФНЛ.

В еще одной игре "Балтика" переиграла "Мордовию" - 1:0. Калининградцы сравнялись с саранцами по очкам и занимают 19-е место в турнирной таблице ФНЛ. От спасительной 15-й строчки команды отделяют три очка.

Чемпионат России

ФНЛ

34-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Темников, 90+1 (0:1).

"Кубань": Дюпин, Бугаев (Гапон, 76), Марков, Бендзь, Байрыев, Маляров (Коновалов, 90+1), Алейник, Гай, Якуба, Гогниев (Житнев, 84), Обухов (Лобкарев, 74).

"Динамо": Шунин, Морозов, Терехов, Рыков, Хольмен, Катрич, Сапета, Кузьмин, Бечирай (Погребняк, 79), Панченко, Луценко (Темников, 46).

Предупреждения: Якуба, 37. Панченко, 56. Рыков, 61. Морозов, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

29 апреля. Краснодар. Стадион "Кубань".

"Мордовия" (Саранск) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1)

Гол: Сердюк, 31 (0:1).

"Мордовия": Леонов, Иванов, Лебедев, Сабитов, Багаев, Осипов, Деобальд, Игнатович (Захарченко, 63), Петров (Лукьянов, 74), Сысуев (Дегтярев, 52), Амбарцумян (Алхазов, 46).

"Балтика": Барановский, Тимошин, Почивалин, Концедалов, Скопинцев, Крючков, Родионов (Абдул Гафар, 63), Малеев (Цимбал, 71), Причиненко, Суханов, Сердюк (Подбельцев, 86).

Предупреждения: Причиненко, 22. Суханов, 26. Багаев, 85. Захарченко, 90+1. Крючков, 90+1.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

29 апреля. Саранск. Стадион "Старт".