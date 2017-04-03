"Динамо" может сыграть с лондонским "Арсеналом" на новом стадионе в торжественном матче открытия. Об этом сообщил пресс-секретарь проекта ВТБ Арена Парк Михаил Смирнов.

- Мы разговаривали с "Барселоной" по поводу проведения на стадионе "Динамо" торжественного матча-открытия, который мог бы состояться в срок после чемпионата мира-2018 и до начала сезона, - отметил Смирнов. - Однако у каталонцев напряженный график, мы предлагали им приехать пусть даже не основным, а вторым составом, однако им эти сроки не подходят. Поэтому параллельно мы контактируем с другими клубами, в частности - с лондонским "Арсеналом". Это был бы красивый поворот в истории, ведь все мы помним послевоенное турне "Динамо" по Англии, и одним из соперников стали как раз "канониры". (Михаил ГОНЧАРОВ)