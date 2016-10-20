"Динамо" может сыграть с "Барселоной" в матче открытия своего стадиона

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что реконструируемый стадион "Динамо" может быть открыт игрой с одной из ведущих команд мира, ведутся переговоры с "Барселоной". Перегудов отметил, что строительство идет в графике.
– Про формат матча открытия думаем, есть много идей, формат обсуждается, – цитирует ТАСС Перегудова. – Также есть идея проведения на "Динамо" матча с одной из ведущих мировых команд – ведем переговоры с "Барселоной".
22 октября 2017 года – дата символическая, день рождения Льва Яшина, и в этот день мы устроим настоящий праздник; мы ожидаем, что футбольный стадион будет готов и мы проведем первый тестовый матч. В то же время сдавать весь объект в эксплуатацию будем весной 2018 года. Это нормальный график, потому что, например, хоккейная арена не будет использована до осени 2018 года, так как хоккейный клуб "Динамо" и баскетбольный ЦСКА будут играть на ней с сезона-2018/19, спешки со спортивной точки зрения нет.
Очевидно, что у нашего стадиона будет лучшее место для проведения футбольных матчей в Москве. Он находится в одной станции от кольцевой линии метро, на двух ветках. Болельщикам будет удобно "растекаться", а не ехать в сторону области, а потом всем скопом обратно. Особенно удобно в часы пик.
Поле будет натуральное, на этом настаивают футболисты; оно будет не посевное, а рулонное. Мы закладываем возможность его замены два раза в год.
АйЯЯйКиН-СССР
Барселона, Барселона-2, Барселона-3 к ним не поедут... )))
17:12
Russkiy
СЕГОДНЯШНЯЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОХОЖА НА СБОРНУЮ КИПРА И МАЛЬТЫ ПО УРОВНЮ ИГРЫ В ФУТБОЛ!
17:08
kravtsovru
Зря смеетесь- матч Динамо Москва-Барселона будет очень реален, но только в FIFA-18, тк в FIFA-17 Динамо Москвы нет. Дата выбрана верно-новая FIFA выходит в сентябре 2018 года
17:06
Армеец-сибиряк
с таким же успехом можно было и сборную Германии пригласить,ну или Бразилию
17:04
semenovd
С барселоной 0-7 будет, лучше с цска
17:01
besnebes1
Гинер, тоже Челси обещал, еще и Спартак при этом упоминул... А открыл с Торпедо
16:56
wedes
раскатали губу.
16:55
blue-white!
Ох, достройте сначала...
16:51