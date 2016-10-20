"Динамо" может сыграть с "Барселоной" в матче открытия своего стадиона

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов заявил, что реконструируемый стадион "Динамо" может быть открыт игрой с одной из ведущих команд мира, ведутся переговоры с "Барселоной". Перегудов отметил, что строительство идет в графике.

– Про формат матча открытия думаем, есть много идей, формат обсуждается, – цитирует ТАСС Перегудова. – Также есть идея проведения на "Динамо" матча с одной из ведущих мировых команд – ведем переговоры с "Барселоной".

22 октября 2017 года – дата символическая, день рождения Льва Яшина, и в этот день мы устроим настоящий праздник; мы ожидаем, что футбольный стадион будет готов и мы проведем первый тестовый матч. В то же время сдавать весь объект в эксплуатацию будем весной 2018 года. Это нормальный график, потому что, например, хоккейная арена не будет использована до осени 2018 года, так как хоккейный клуб "Динамо" и баскетбольный ЦСКА будут играть на ней с сезона-2018/19, спешки со спортивной точки зрения нет.

Очевидно, что у нашего стадиона будет лучшее место для проведения футбольных матчей в Москве. Он находится в одной станции от кольцевой линии метро, на двух ветках. Болельщикам будет удобно "растекаться", а не ехать в сторону области, а потом всем скопом обратно. Особенно удобно в часы пик.

Поле будет натуральное, на этом настаивают футболисты; оно будет не посевное, а рулонное. Мы закладываем возможность его замены два раза в год.