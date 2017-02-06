"Динамо" может провести первый матч на новой арене в сезоне-2018/19

"Динамо" проведет первый официальный матч на новом стадионе в Петровском парке, вероятно, в сезоне-2018/19. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Муравьев. Ранее неоднократно говорилось, что первый матч на стадионе "Динамо" должен пройти 22 октября 2017 года - в день рождения легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина.

- В данном случае все будет зависеть от сроков сдачи не только стадиона, а от всего проекта "ВТБ Арена парк". Вероятно, это (первый матч "Динамо" на стадионе) может произойти, начиная с футбольного сезона-2018/19, - цитирует ТАСС Муравьева.