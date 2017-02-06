09:54 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" может провести первый матч на новой арене в сезоне-2018/19

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"Динамо" проведет первый официальный матч на новом стадионе в Петровском парке, вероятно, в сезоне-2018/19. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Муравьев. Ранее неоднократно говорилось, что первый матч на стадионе "Динамо" должен пройти 22 октября 2017 года - в день рождения легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина.

- В данном случае все будет зависеть от сроков сдачи не только стадиона, а от всего проекта "ВТБ Арена парк". Вероятно, это (первый матч "Динамо" на стадионе) может произойти, начиная с футбольного сезона-2018/19, - цитирует ТАСС Муравьева.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998525

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а в сезоне 18/19 Динамо вообще примет участие?

12:20

HAZELSAMARA

Как же вы задрали своим поганым долгостроем ...

10:41

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