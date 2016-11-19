"Динамо" и "Зенит-2" сыграли вничью

Игра 23-го тура ФНЛ между "Динамо" и "Зенитом-2" завершилась вничью – 0:0. Московский клуб по-прежнему является лидером ФНЛ, тогда как питерцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице.
Первенство России
ФНЛ
23-й тур
"Динамо" (Москва) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:0
"Динамо": Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Сапета, Ташаев, Зотов (Кузьмин, 72), Панченко, Луценко.
"Зенит-2": Бабурин, Лобов, Йованович, Мильдзихов, Костин, Круговой, Ящук (Камышев, 29), Исаев (Саламатов, 78), Бавин, Гасилин (Долгов, 85), Проничев (Мусаев, 90+2).
Предупреждения: Проничев, 23. Зотов, 59. Исаев, 73. Бабурин, 90+2. Сапета, 90+4.
Судья: Соколов (Воронеж).
19 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".
Урфин Джюс
Алый Дракон Наверное не стоит обращать внимание на подобных сабжей, пишущих, или подражающих стилю а-ля-гаттузо.. А то еще возгордятся, а гордыня - это грех.
18:25
Урфин Джюс
Chibisov А в Питере разве есть профессиональные клубы?
18:09
Chibisov
может динаме сыграть с командой любителей?хоть какие то шансы обыграть будут)
18:06
Chibisov
Пора зенит-3 основывать,что бы динамо хоть его смогло обыграть)
18:02
dina
Зенит красавцы! Пойдут по стопам Кокорина! Деньги, машины, шампанское, вечные симуляции и истерии! С такой молодежью нашему футболу ничего не светит. Одни бабы! Мужиков нету!
18:01