17:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" и "Зенит-2" сыграли вничью

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Игра 23-го тура ФНЛ между "Динамо" и "Зенитом-2" завершилась вничью – 0:0. Московский клуб по-прежнему является лидером ФНЛ, тогда как питерцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице.

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23-й тур

"Динамо" (Москва) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:0

"Динамо": Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Сапета, Ташаев, Зотов (Кузьмин, 72), Панченко, Луценко.

"Зенит-2": Бабурин, Лобов, Йованович, Мильдзихов, Костин, Круговой, Ящук (Камышев, 29), Исаев (Саламатов, 78), Бавин, Гасилин (Долгов, 85), Проничев (Мусаев, 90+2).

Предупреждения: Проничев, 23. Зотов, 59. Исаев, 73. Бабурин, 90+2. Сапета, 90+4.

Судья: Соколов (Воронеж).

19 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Урфин Джюс

Алый Дракон Наверное не стоит обращать внимание на подобных сабжей, пишущих, или подражающих стилю а-ля-гаттузо.. А то еще возгордятся, а гордыня - это грех.

18:25

Урфин Джюс

Chibisov А в Питере разве есть профессиональные клубы?

18:09

Chibisov

может динаме сыграть с командой любителей?хоть какие то шансы обыграть будут)

18:06

Chibisov

Пора зенит-3 основывать,что бы динамо хоть его смогло обыграть)

18:02

dina

Зенит красавцы! Пойдут по стопам Кокорина! Деньги, машины, шампанское, вечные симуляции и истерии! С такой молодежью нашему футболу ничего не светит. Одни бабы! Мужиков нету!

18:01

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