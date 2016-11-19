"Динамо" и "Зенит-2" сыграли вничью

Игра 23-го тура ФНЛ между "Динамо" и "Зенитом-2" завершилась вничью – 0:0. Московский клуб по-прежнему является лидером ФНЛ, тогда как питерцы располагаются на девятом месте в турнирной таблице.

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23-й тур

"Динамо" (Москва) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:0

"Динамо": Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Сапета, Ташаев, Зотов (Кузьмин, 72), Панченко, Луценко.

"Зенит-2": Бабурин, Лобов, Йованович, Мильдзихов, Костин, Круговой, Ящук (Камышев, 29), Исаев (Саламатов, 78), Бавин, Гасилин (Долгов, 85), Проничев (Мусаев, 90+2).

Предупреждения: Проничев, 23. Зотов, 59. Исаев, 73. Бабурин, 90+2. Сапета, 90+4.

Судья: Соколов (Воронеж).

19 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".