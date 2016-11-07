23:15 7 ноября | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Динамо" будет сокращать зарплатную ведомость

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Какая судьба ждет "Динамо"?Евгений Муравьев: "Проблемы, которые поднимает "СЭ", существуют"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев в интервью "СЭ" отметил, что ситуация в клубе остается тяжелой. По его словам, необходимо сокращать зарплатную ведомость.

– Рассматривается ли вариант расторжения контракта с футболистами команды – на тот случай, если клубу не удастся найти другого столь серьезного спонсора, как компания ВТБ?

– Основной задачей менеджмента, помимо работы с кредиторами, является разгрузка зарплатной ведомости. Она на сегодняшний день – наиболее тяжелое финансовое бремя. Безусловно, вместе с главным тренером подойдем объективно к тому, кто нам нужен, – с учетом не только спортивных результатов, но и в плане их финансовой нагрузки для клуба.

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