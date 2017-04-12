Диего Малания: "Динамо" достойно премьер-лиги"

Защитник "Химок" Диего Малания после матча с московским "Динамо" (0:0) в матче 31-го тура первенства ФНЛ отметил, что соперник произвел впечатление команды премьер-лиги. Благодаря этому результату московский клуб досрочно вышел в РФПЛ.

– Матч получился хороший со стороны обеих команд, – сказал Малания. – Мы старались играть на победу. Договорились с ребятами перед матчем, что нам ничья не нужна, а нужны три очка. Что-то не получилось, но в целом игрой довольны.

– "Динамо" произвело впечатление команды премьер-лиги?

– Да. Ребята хорошие, обученные, все быстрые, техничные. Но мы грамотно сыграли в обороне, неплохо выбегали. В принципе "Динамо" достойно премьер-лиги.

– Панченко сегодня много проблем доставил защитникам "Химок"?

– У него получилось пробить по воротам всего два раза, значит, не так много проблем доставил. Установка была, в первую очередь, не дать бить по воротам. Мы справились.

– В конце матча вам пришлось сыграть в роли голкипера, когда вы отбили удар из ворот. Оказались там в нужный момент?

– Да нет. Просто смещался и постарался подстраховать вратаря. Можно сказать, мяч попал в меня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)