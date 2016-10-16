Девять человек задержаны по итогам беспорядков на игре "Факел" – "Динамо"

Девять человек были задержаны по итогам беспорядков на матче ФНЛ между "Факелом" и "Динамо", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Воронежской области. Им грозит штраф от трех до 10 тысяч рублей, либо обязательные работы. При этом подчеркивается, что это не арест. Если по ним принято решение, то задержанные уже находятся на свободе.

На 58-й минуте матч был прерван из-за поведения болельщиков. Фанаты московского клуба кидали кресла и файеры на трибуны и беговые дорожки. Встреча возобновилась через семь минут. По словам главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина, местные болельщики также были задействованы в конфликте.