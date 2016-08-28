Денисов - в стартовом составе "Динамо" на матч с "Тосно"

Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч 10-го тура первенства ФНЛ с "Тосно". С первых минут на поле выйдет Игорь Денисов, который ранее в ФНЛ в стартовом составе еще не выходил. Полностью состав выглядит так: Шунин (к), Хольмен, Рыков, Белоруков, Морозов, Денисов, Сапета, Темников, Зотов, Панченко, Бечирай.

Запасные: Нарубин, Ташаев, Катрич, Драгун, Луценко, Калугин, А.Терехов.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.