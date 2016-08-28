16:04 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Денисов - в стартовом составе "Динамо" на матч с "Тосно"

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Стал известен стартовый состав "Динамо" на матч 10-го тура первенства ФНЛ с "Тосно". С первых минут на поле выйдет Игорь Денисов, который ранее в ФНЛ в стартовом составе еще не выходил. Полностью состав выглядит так: Шунин (к), Хольмен, Рыков, Белоруков, Морозов, Денисов, Сапета, Темников, Зотов, Панченко, Бечирай.

Запасные: Нарубин, Ташаев, Катрич, Драгун, Луценко, Калугин, А.Терехов.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Конченый Джо--------------иди шары чьи-нибудь полижи, может ротан твой чище станет, питекантроп немытый.

16:52

Конченый Джо

Жаль, что он не в Зените..Ничем не хуже Гарсии. Ну, а баламошка с гы- дешевые питеки.

16:39

баламошка

Ворюга питерский нашёл свою лигу.

16:32

Гы

Тосно, вперрред! Деньгисов - в кассу!

16:30

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