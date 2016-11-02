Денис Рубцов: "Тихонов не покинет "Енисей" по первому зову из премьер-лиги"

Директор "Енисея" Денис Рубцов отметил, что главный тренер команды Андрей Тихонов намерен остаться в Красноярске. После завершения первого круга ФНЛ красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

- Клуб будет жить дальше и играть, - приводит sibnovosti.ru слова Рубцова. - Но думаю, что на данный момент Андрей Валерьевич прекрасно понимает, что "Енисей" и Красноярск - это не только место работы, а та точка на карте родины, где семье Тихоновых очень рады. У него есть все, чтобы большой старт тренерской карьеры начать именно в Красноярском крае. По моему разумению, он не будет быстро срываться по первому предложению, нужно заматереть и обрасти тренерским мясом! ФНЛ - это бесценный опыт, где команды с низа таблицы могут обыграть лидеров. Тихонову нравится в "Енисее", чего он не скрывает.