Денис Рубцов: "Аленичев в ближайшие дни будет определяться с пожеланиями по новичкам"

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал "СЭ" назначение на должность главного тренера команды Дмитрия Аленичева. По его словам, на данный момент 44-летний специалист не определился со списком потенциальных новичков.

- На сайте "Енисея" указано, что 21 июня состоится матч со "Спартаком-2". Что это за игра? - вопрос Рубцову.

- Команда будет готовиться в Новогорске. Встреча с красно-белыми - товарищеская, в рамках сбора.

- Некий подтекст, учитывая спартаковское прошлое Аленичева, у матча будет?

- Ничего такого нет. Это подготовка к новому чемпионату. Как у "Енисея", так и у "Спартака-2". Важнее всего не с кем мы играем товарищеские матчи, а как команда будет готовиться.

- Аленичев уже обозначил свои пожелания по новичкам?

- Тренер остается в Красноярске и сегодня-завтра будет заниматься этим вопросом.

- Когда команда выходит из отпуска?

- 15 июня выходит из отпуска и начинается двухнедельный сбор в Новогорске. (Сергей АСТАХОВ)

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