Денис Петровский: "Матч с ЦСКА принес "Енисею" около 4,5 миллиона рублей"

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский рассказал, что матч с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России принес клубу выручку в 4,5 миллиона рублей. Также он отметил, что красноярский клуб старается на всем зарабатывать.

- "Енисей" старается зарабатывать на всем, - цитирует "Деловой квартал" Петровского. - Возьмем рекламные щиты, которые у нас есть. Не все готовы выкупить их на весь год. Кто-то заказывает рекламную площадь только на отдельные матчи. И вот за матч нам заплатили за два щита 60 тысяч рублей. Это все равно доход. Мы стараемся из всего, что можно, получить дополнительные деньги. Чтобы никто не мог нас обвинить, что мы чисто бюджетный клуб, который сидит на деньгах налогоплательщиков и больше ничего не делает. Продажи билетов у нас, какие у большинства футбольных клубов, – основная доходная часть. Матч с ЦСКА принес колоссальную по нашим меркам выручку – около 4,5 миллиона рублей.