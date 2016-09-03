19:54 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Денис Кутин: "Заменить Ещенко в первой команде "Спартака"? Не общался на эту тему с тренерским штабом"

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Сегодня. Москва. Сокольники. "Спартак-2" - "Зенит-2" - 4:1. В атаке Денис ДАВЫДОВ.Сорвавшийся отдых Песьякова и герой Мелкадзе. Каррера увидел разгром "Зенита-2"

Защитник "Спартака-2" Денис Кутин после игры 11-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (4:1) подчеркнул, что команде было принципиально обыграть питерцев после двух поражений в прошлом сезоне, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также футболист рассказал, что тренерский штаб первой команды пока не предлагал ему заменить удаленного в прошлом туре чемпионата России Андрея Ещенко.

– Контролировали ход матча, но пропустили обидный гол, – сказал Кутин. – А перед этим глупо упустили несколько возможностей удвоить преимущество. Но хорошо, что быстро удалось вновь выйти вперед. Знали, что доведем игру до победы.

– В прошлом году вы "Зениту-2" дважды проиграли. Стояла задача отомстить?

– Да, конечно. Это принципиальный соперник для нас. И мы обязаны были выигрывать.

– Приезд Родионова и Карреры как-то дополнительно встряхивал?

– Тренеры и руководство часто бывают на наших матчах. Но мы на поле думаем только об игре.

– У основной команды после удаления Ещенко в прошлом туре есть проблемы на правом фланге обороны. Не общались еще с тренерским штабом по поводу вашего привлечения?

– Пока нет. Готовились к "Зениту-2". Не знаю. Думаю, сейчас будем об этом говорить.

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