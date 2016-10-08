18:01 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Денис Давыдов: "Тосно" играл в стиле "бей вперед - игра придет"

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Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после поражения от "Тосно" (1:3) в матче 16-го тура чемпионата ФНЛ отметил, что соперник хорошо сыграл на контратаках, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, переход из первой команды во вторую и обратно отрицательно сказывается на игровых связях.

– У "Спартака-2" продолжается неприятная серия без побед. В чем причина?

– Евгений Александрович уже отметил, что постоянный переход из первой во вторую команду и обратно немного сбивает с ритма, ты немного теряешь игровые связи. Впрочем, не стоит ссылаться на это. Сегодня до перерыва мы владели преимуществом, создали много моментов, а во втором тайме уже надо отдать должное сопернику – его быстрые действия на контратаках, в стиле "бей вперед – игра придет", дали результат.

– То есть "Тосно" не в спартаковский футбол играет?

– Нет. Далеко не в него. При всем уважении к их тренерскому штабу. Мы настраивались только на победу, нам просто не повезло. Соперник меня не впечатлил. А впечатлила, к примеру, команда Андрея Тихонова – "Енисей", несмотря на счет 4:0 в нашу пользу. Он не играет, просто выбивая мяч вперед. А "Тосно" же сегодня только так и действовал. Били, били и искали наши ошибки.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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SP2

Ну Тосно-то хоть "бей вперёд"... А Спартак - бей по ногам. Всё же разница есть, футбол действительно не спартаковский! А Енисей - конечно больше понравился. Это любому понравится, когда дают выиграть 4:0! ))

19:00

PitersS

Барсу пригласите-она с вами в спартаковский сыграет и вы ее сделаете..

18:53

Владо

Какое-то дешёвое и жалкое оправдание.Полный тёзка этого игрочишки гусар Денис Давыдов наверное застрелился бы от подобного отмаза своего поражения,случайно вылети у него изо рта слова отмазки. Ленивые скоты,не хотят на поле работать по-полной а только выискивают оправдания своей бездарщине.

18:52

shms

А вы пытались играть своими красивыми стеночками и забеганиями, но опять не шмогли, не повезло

18:32

echo2011

Ну да,"Факел" тоже впечатлял,когда его "Спартак" 5:0 обыгрывал...

18:32

shpasic

и судьи ещё засудили!

18:18

Ю.Ю.

С таким днищем и ни одного гола сами не забили. Оказывается всё дело в примитивной тактике соперника.

18:18

Деметрио

Русский Месси всё-таки. С ним не поспоришь!

18:16

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