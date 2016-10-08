Денис Давыдов: "Тосно" играл в стиле "бей вперед - игра придет"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после поражения от "Тосно" (1:3) в матче 16-го тура чемпионата ФНЛ отметил, что соперник хорошо сыграл на контратаках, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, переход из первой команды во вторую и обратно отрицательно сказывается на игровых связях.

– У "Спартака-2" продолжается неприятная серия без побед. В чем причина?

– Евгений Александрович уже отметил, что постоянный переход из первой во вторую команду и обратно немного сбивает с ритма, ты немного теряешь игровые связи. Впрочем, не стоит ссылаться на это. Сегодня до перерыва мы владели преимуществом, создали много моментов, а во втором тайме уже надо отдать должное сопернику – его быстрые действия на контратаках, в стиле "бей вперед – игра придет", дали результат.

– То есть "Тосно" не в спартаковский футбол играет?

– Нет. Далеко не в него. При всем уважении к их тренерскому штабу. Мы настраивались только на победу, нам просто не повезло. Соперник меня не впечатлил. А впечатлила, к примеру, команда Андрея Тихонова – "Енисей", несмотря на счет 4:0 в нашу пользу. Он не играет, просто выбивая мяч вперед. А "Тосно" же сегодня только так и действовал. Били, били и искали наши ошибки.