Денис Давыдов: "Тосно" играл в стиле "бей вперед - игра придет"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после поражения от "Тосно" (1:3) в матче 16-го тура чемпионата ФНЛ отметил, что соперник хорошо сыграл на контратаках, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, переход из первой команды во вторую и обратно отрицательно сказывается на игровых связях.
– У "Спартака-2" продолжается неприятная серия без побед. В чем причина?
– Евгений Александрович уже отметил, что постоянный переход из первой во вторую команду и обратно немного сбивает с ритма, ты немного теряешь игровые связи. Впрочем, не стоит ссылаться на это. Сегодня до перерыва мы владели преимуществом, создали много моментов, а во втором тайме уже надо отдать должное сопернику – его быстрые действия на контратаках, в стиле "бей вперед – игра придет", дали результат.
– То есть "Тосно" не в спартаковский футбол играет?
– Нет. Далеко не в него. При всем уважении к их тренерскому штабу. Мы настраивались только на победу, нам просто не повезло. Соперник меня не впечатлил. А впечатлила, к примеру, команда Андрея Тихонова – "Енисей", несмотря на счет 4:0 в нашу пользу. Он не играет, просто выбивая мяч вперед. А "Тосно" же сегодня только так и действовал. Били, били и искали наши ошибки.
SP2
Ну Тосно-то хоть "бей вперёд"... А Спартак - бей по ногам. Всё же разница есть, футбол действительно не спартаковский! А Енисей - конечно больше понравился. Это любому понравится, когда дают выиграть 4:0! ))
19:00
PitersS
Барсу пригласите-она с вами в спартаковский сыграет и вы ее сделаете..
18:53
Владо
Какое-то дешёвое и жалкое оправдание.Полный тёзка этого игрочишки гусар Денис Давыдов наверное застрелился бы от подобного отмаза своего поражения,случайно вылети у него изо рта слова отмазки. Ленивые скоты,не хотят на поле работать по-полной а только выискивают оправдания своей бездарщине.
18:52
shms
А вы пытались играть своими красивыми стеночками и забеганиями, но опять не шмогли, не повезло
18:32
echo2011
Ну да,"Факел" тоже впечатлял,когда его "Спартак" 5:0 обыгрывал...
18:32
shpasic
и судьи ещё засудили!
18:18
Ю.Ю.
С таким днищем и ни одного гола сами не забили. Оказывается всё дело в примитивной тактике соперника.
18:18
Деметрио
Русский Месси всё-таки. С ним не поспоришь!
18:16