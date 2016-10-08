Денис Давыдов: "То, что творится сейчас в "Спартаке", – настоящее удовольствие и кайф"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после поражения от "Тосно" (1:3) в матче 16-го тура чемпионата ФНЛ отметил, что вступает в обводку, так как чувствует уверенность в себе. По словам форварда, ему непривычно играть во второй команде, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Как быть с постоянными путешествиями из "Спартака-2" в основу и обратно, которые сбивают с ритма?

– Понимаете, в главной команде выстроен свой тренировочный процесс. После него ты можешь быть не просто в хорошей, а даже отличной форме, но игровые связи с партнерами по "Спартаку-2" все равно теряются. Мне было даже немного непривычно сегодня, хоть и занимался почти всю неделю со второй командой.

– Что произошло в моменте с первым голом в матче? Это вы забили или соперник?

– Конечно же, там случился чистый автогол. Но все это неважно. Обидно, что мы проиграли, – вот что главное.

– Вы часто и охотно вступаете в обводку. Сильное желание сотворить гол в одиночку?

– Такого нет. Просто, если ты чувствуешь уверенность в собственных силах, почему бы и нет? Но не хватает немного золотой середины. В последних матчах до подключения к тренировкам главной команды я чувствовал себя идеально, а сейчас немного не хватает игрового тонуса. Хотя работаю под руководством Карреры я с огромным желанием. То, что сейчас творится в "Спартаке", – это настоящее удовольствие и кайф.

– От цели выиграть ФНЛ со "Спартаком-2" пока не отказываетесь?

– Наша задача – побеждать в каждой игре. Сегодня, к сожалению, не получилось, но в Тамбов мы поедем только за тремя очками. И я думаю, все получится.