Денис Давыдов: "Несколько клубов ФНЛ способны дать бой командам из РФПЛ"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что для "Спартака-2" уходящий сезон стал непростым. Форвард подчеркнул, что на его выступления повлияла регулярная игровая практика.

– Каким для "Спартака-2" получился нынешний сезон?

– Поначалу было непросто, потому что летом команду покинули сразу несколько старших ребят. Сейчас ветеранами у нас считаются футболисты на год старше меня – Самсонов, Савичев, Леонтьев, Хомуха. Они ведут за собой молодых игроков, которые пополнили состав по ходу сезона. Мы выступаем неплохо, но настроены подняться в таблице как можно выше. Рассчитываем победить в двух заключительных турах.

– Вы имеете возможность сравнить уровень РФПЛ и ФНЛ. Разница между лигами велика?

– В ФНЛ выступают несколько очень достойных команд, способных дать бой клубам премьер-лиги. Не скажу, что их много, но они есть.

– "Спартак-2" смог бы заиграть в премьер-лиге, если бы получил такую возможность?

– Я не сомневаюсь ни в ком из своих партнеров и знаю одно: мы бы выходили биться в каждой игре. И если не в первом же сезоне, то во втором или третьем, набравшись опыта, могли бы бороться с любым соперником. Но это теория. А на практике "Спартак-2" не гонится за результатом, а готовит кадры для основного "Спартака".

– По ходу турнира у команды сменился тренер...

– Многие ребята играли у Дмитрия Ивановича Гунько еще в дубле, так что нам к его требованиям не привыкать. Но мы и при Евгении Александровиче Бушманове чувствовали себя вполне комфортно.

– Этой весной вы заметно прибавили в игре. В чем секрет?

– Все дело в постоянной игровой практике. В первом круге я часто оставался без нее, а сейчас выхожу на поле в каждом матче, набрал форму и ощущаю уверенность в своих силах.

– В апреле–мае вы выдали серию из четырех голов в четырех матчах подряд. Прежде удавалось что-нибудь подобное?

– Честно говоря, такого не припомню. Даже в академии. Жаль, что не удалось продлить эту серию.

– В начале сезона планировали побороться за звание лучшего бомбардира команды?

– Никогда не планирую ничего подобного. У меня другая цель – стараться забивать или отдавать голевые передачи в каждом матче. То есть делать все от меня зависящее, чтобы команда побеждала.