Денис Давыдов: "Каррера дает нам все необходимое: только выходи и побеждай"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после поражения от "Тосно" (1:3) в матче 16-го тура чемпионата ФНЛ отметил, что не стал раскрывать смысл разговора с главным тренером первой команды красно-белых Массимо Каррерой. По словам форварда, ему не хватает везения, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– На что указывает в первую очередь Массимо Каррера? Насколько известно, у вас с ним состоялся обстоятельный разговор.

– Пусть он останется между нами. Но все требования главного тренера предельно ясны. Убежден, что если их выполнять, все будет как надо. Считаю, в последнее время чуть-чуть не хватает везения – что первой команде, что второй. О судействе же говорить я не должен. Обидно, что такие результаты – и там, и здесь.

– Каррера – самый сильный мотиватор в вашей карьере?

– Он не просто мотиватор, но еще и отличный специалист. Мне все нравится. Массимо дает нам все необходимое: только выходи и побеждай.