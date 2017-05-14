Давыдов - о травме Хомухи: "Никакие очки не заменят здоровья нашего товарища"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов в своем Инстаграме пожелал выздоровления защитнику команды Ивану Хомухе. В матче 37-го тура ФНЛ против "Химок" (4:0) игрок получил закрытый перелом правой голени после жесткого столкновения в концовке встречи.

- Хочу всех поздравить с сегодняшней победой! Она была важна нам для положения в турнирной таблице! Спасибо всем, кто пришел нас поддержать! Хочу пожелать здоровья нашему игроку Ивану Хомухе!! Конечно, травмы в нашем виде спорта неизбежны! Мы выиграли с крупным счетом, но никакие очки не заменят здоровья нашего товарища! Здоровья, Ванес!!!! – написал Давыдов.