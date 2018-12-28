15:27 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Дасаев покинул пост тренера вратарей "Спартака-2"

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Бывший голкипер сборной СССР и "Спартака"  Ринат Дасаев покинут пост тренера вратарей "Спартака-2", информирует официальный сайт красно-белых. Причина - состояние здоровья: недавно 61-летний специалист прошел курс реабилитации коленного сустава, и серьезные нагрузки ему противопоказаны.

Дасаев назначен консультантом тренеров вратарей команд Академии красно-белых, а также дубля и "Спартака-2".

"Спартак-2" занимает 9-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков после 24 туров.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-12-28-rinat_dasayev_moya_zadacha__pomoch_molodym_vrataryam_stat_masterami/

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