Дасаев покинул пост тренера вратарей "Спартака-2"

Бывший голкипер сборной СССР и "Спартака" Ринат Дасаев покинут пост тренера вратарей "Спартака-2", информирует официальный сайт красно-белых. Причина - состояние здоровья: недавно 61-летний специалист прошел курс реабилитации коленного сустава, и серьезные нагрузки ему противопоказаны.

🎙 Ринат Дасаев: "Моя задача – помочь молодым вратарям стать мастерами"



Ринат Файзрахманович назначен консультантом тренеров вратарей команд Академии, а также дубля и "Спартака-2".



Подробнее: https://t.co/MZOJl3PIuk#Спартак #Spartak pic.twitter.com/rP5sTo1YU6 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 декабря 2018 г.

Дасаев назначен консультантом тренеров вратарей команд Академии красно-белых, а также дубля и "Спартака-2".

"Спартак-2" занимает 9-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков после 24 туров.

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