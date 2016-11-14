Дан Петреску: "Я уверен, что "Динамо" не дадут погибнуть"

Бывший главный тренер "Динамо" Дан Петреску, ныне возглавляющий клуб "Аль-Наср", заявил, что уверен в хорошем будущем московского клуба. Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах в клубе ФНЛ.

– Еще совсем недавно конкуренцию "Зениту" старалось составлять "Динамо". Теперь плодятся слухи о том, что клуб могут признать банкротом... Вам больно читать подобное?

– Я уверен, что клубу с такой великой историей не дадут погибнуть. Сейчас "Динамо" уверенно возвращается в премьер-лигу, и дальше все будет хорошо. Обязательно найдется тот, кто поможет... (Филипп ПАПЕНКОВ)

"Динамо" на краю гибели //

Евгений Муравьев: "Проблемы, которые поднимает "СЭ", существуют" //

Финансирование "Динамо" будет значительно сокращено //

Владимир Стржалковский: "Назвать сумму долга "Динамо" я бы воздержался, она постоянно меняется"