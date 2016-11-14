18:18 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дан Петреску: "Слежу ли за результатами "Кубани"? Что за вопрос. Разумеется!"

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Дан ПЕТРЕСКУ (слева) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ (в центре).Дан Петреску: "Поражение России от Катара - норма"

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску, ныне возглавляющий клуб "Аль-Наср", не стал отвечать на вопрос о том, что не сложилось в краснодарском клубе. В начале октября специалист покинул "Кубань" в связи с неудовлетворительными результатами.

– Сейчас, когда прошло время, можете сказать, что не сложилось в Краснодаре?

– Не хочу. Не сложилось много чего, но я не хочу это ворошить. Так будет лучше для "Кубани". В первую очередь. А этот клуб мне очень дорог. Единственное, что хочу сказать болельщикам: извините, что так получилось...

– За результатами желто-зеленых следите?

– Что за вопрос. Разумеется! Как и всегда. Я за всеми своими бывшими командами слежу.

– А с Евгением Калешиным, который сменил вас на тренерском посту, общаетесь?

– Сейчас нет. Но мы ладили, когда я был в Краснодаре. И я считаю, это именно тот, кто нужен сейчас "Кубани". Молодой, обученный. Более того, уверен: однажды он станет большим тренером. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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