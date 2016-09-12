Дан Петреску: "Очень сожалею о случившемся, я повел себя импульсивно и не сдержался"

Главный тренер "Кубани" Дан Петреску принес извинения болельщикам и арбитрам за свое поведение во время матча 12-го тура ФНЛ против "Сокола". Румынский специалист и его помощник Валерий Бордияну были удалены со скамейки запасных за оскорбительное поведение.
– Очень сожалею о случившемся, – признался наставник желто-зеленых. – Хочу принести извинения соперникам, болельщикам и арбитрам, обслуживавшим матч с "Соколом". В ходе игры я действительно повел себя импульсивно и не сдержался. Вероятно, причиной тому стал накопившийся стресс, связанный с довольно сложным процессом становления нашей команды в ходе текущего сезона. Я ни в коем случае не хотел испортить футбольный праздник всем собравшимся на стадионе. Футбол – это всегда эмоции, однако понимаю, что их проявление ни в коей мере не должно перехлестывать через край, что, к сожалению, имело место с моей стороны в календарном поединке 12-го тура. При этом нахожу в себе силы заявить о недопустимости подобного проявления несдержанности и с уверенностью заявляю о том, что такое впредь больше не повторится.
Реалист!
Повел себя как всегда - по цыгански. Когда Зенит будет проигрывать, Луческу будет творить тоже самое - одного поля ягоды.
19:55
цска 19781978
Как бы не первый раз
18:58
Platinum1991
ДАН ПЕТРЕСКУ: "ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ О СЛУЧИВШЕМСЯ...??? Уважаемый Петреску! Возьмите себя в руки и не ПСИХУЙТЕ! Психота НИКОГДА ещё не помогала делу! Вы лучше всё внимание сконцентрируйте на игре и внимательно с карандашом фиксируйте моменты, на которые игрокам следует обратить внимание! У вас не будет времени когда психовать, потому что вы полностью будете отдаваться игре, а НЕ ПСИХУШКЕ! Так и до клиники НЕ ДАЛЕКО! ОНО вам НАДО??? То-то и оно! Именно спокойствие, здравое трезвое мышление ПОМОГАЕТ выявить все недочёты в игре Кубани и на тренировках их исправлять! Вот и займитесь НАСТОЯЩИМ футбольным делом, а не ДЕШЕВЫМИ психопатическими трюками у всех зрителей НА ВИДУ!!! Желаю вам избавиться от этой дурацкой ПСИХО ЗАВИСИМОСТИ!
18:32