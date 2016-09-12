Дан Петреску: "Очень сожалею о случившемся, я повел себя импульсивно и не сдержался"

Главный тренер "Кубани" Дан Петреску принес извинения болельщикам и арбитрам за свое поведение во время матча 12-го тура ФНЛ против "Сокола"​. Румынский специалист и его помощник Валерий Бордияну были удалены со скамейки запасных за оскорбительное поведение.

– Очень сожалею о случившемся, – признался наставник желто-зеленых. – Хочу принести извинения соперникам, болельщикам и арбитрам, обслуживавшим матч с "Соколом". В ходе игры я действительно повел себя импульсивно и не сдержался. Вероятно, причиной тому стал накопившийся стресс, связанный с довольно сложным процессом становления нашей команды в ходе текущего сезона. Я ни в коем случае не хотел испортить футбольный праздник всем собравшимся на стадионе. Футбол – это всегда эмоции, однако понимаю, что их проявление ни в коей мере не должно перехлестывать через край, что, к сожалению, имело место с моей стороны в календарном поединке 12-го тура. При этом нахожу в себе силы заявить о недопустимости подобного проявления несдержанности и с уверенностью заявляю о том, что такое впредь больше не повторится.