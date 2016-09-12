18:15 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дан Петреску: "Очень сожалею о случившемся, я повел себя импульсивно и не сдержался"

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Главный тренер "Кубани" Дан Петреску принес извинения болельщикам и арбитрам за свое поведение во время матча 12-го тура ФНЛ против "Сокола"​. Румынский специалист и его помощник Валерий Бордияну были удалены со скамейки запасных за оскорбительное поведение.

– Очень сожалею о случившемся, – признался наставник желто-зеленых. – Хочу принести извинения соперникам, болельщикам и арбитрам, обслуживавшим матч с "Соколом". В ходе игры я действительно повел себя импульсивно и не сдержался. Вероятно, причиной тому стал накопившийся стресс, связанный с довольно сложным процессом становления нашей команды в ходе текущего сезона. Я ни в коем случае не хотел испортить футбольный праздник всем собравшимся на стадионе. Футбол – это всегда эмоции, однако понимаю, что их проявление ни в коей мере не должно перехлестывать через край, что, к сожалению, имело место с моей стороны в календарном поединке 12-го тура. При этом нахожу в себе силы заявить о недопустимости подобного проявления несдержанности и с уверенностью заявляю о том, что такое впредь больше не повторится.

Дополнительная информация

http://www.fckuban.ru/news/8348/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Реалист!

Повел себя как всегда - по цыгански. Когда Зенит будет проигрывать, Луческу будет творить тоже самое - одного поля ягоды.

19:55

цска 19781978

Как бы не первый раз

18:58

Platinum1991

ДАН ПЕТРЕСКУ: "ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ О СЛУЧИВШЕМСЯ...??? Уважаемый Петреску! Возьмите себя в руки и не ПСИХУЙТЕ! Психота НИКОГДА ещё не помогала делу! Вы лучше всё внимание сконцентрируйте на игре и внимательно с карандашом фиксируйте моменты, на которые игрокам следует обратить внимание! У вас не будет времени когда психовать, потому что вы полностью будете отдаваться игре, а НЕ ПСИХУШКЕ! Так и до клиники НЕ ДАЛЕКО! ОНО вам НАДО??? То-то и оно! Именно спокойствие, здравое трезвое мышление ПОМОГАЕТ выявить все недочёты в игре Кубани и на тренировках их исправлять! Вот и займитесь НАСТОЯЩИМ футбольным делом, а не ДЕШЕВЫМИ психопатическими трюками у всех зрителей НА ВИДУ!!! Желаю вам избавиться от этой дурацкой ПСИХО ЗАВИСИМОСТИ!

18:32

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