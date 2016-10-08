Дан Петреску: "Надеюсь, у "Кубани" все будет хорошо"

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску попрощался с болельщиками. Специалист пожелал удачи клубу и выразил надежду, что команда выйдет в премьер-лигу.

– Я предпочел бы встречаться с болельщиками по другому случаю, а не в такой грустный момент, – отметил Петреску. – Но это тренерская судьба. Я ехал сюда с открытым сердцем: работать и добиваться результата, а уезжаю очень грустным, потому что этого не произошло.

– Как считаете, какое будущее ждет "Кубань"?

– Будущее тяжело предсказать. Ситуация сложная. Я надеялся, что мы сможем выбраться из нее. Вокруг много чего говорят, но я очень надеюсь, что у "Кубани" все будет хорошо. Самое большее, чего я хочу, – чтобы команда выигрывала и вышла в премьер-лигу. И чтобы все эти слухи, что команда может исчезнуть, не подтвердились. (Екатерина ПОТАПОВА)

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