Дан Петреску: "Моральное состояние "Кубани" улучшилось"

Главный тренер "Кубани" Дан Петреску после победы в матче 10-го тура первенства ФНЛ над "Нефтехимиком" (4:1) рад, что его команде удалось забить четыре мяча. По словам специалиста, этот результат улучшил моральное состояние желто-зеленых.

- Мы очень рады этой победе, - приводит пресс-служба кубанцев слова Петреску. - Два выездных матча связали в две победы. Вдвойне приятно, что сегодня переиграли такого крепкого соперника, который дома почти не пропускает. Нам же удалось забить целых четыре мяча. Наше моральное состояние должно улучшиться после сегодняшнего успеха.