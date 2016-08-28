Дан Петреску: "Моральное состояние "Кубани" улучшилось"

Главный тренер "Кубани" Дан Петреску после победы в матче 10-го тура первенства ФНЛ над "Нефтехимиком" (4:1) рад, что его команде удалось забить четыре мяча. По словам специалиста, этот результат улучшил моральное состояние желто-зеленых.
- Мы очень рады этой победе, - приводит пресс-служба кубанцев слова Петреску. - Два выездных матча связали в две победы. Вдвойне приятно, что сегодня переиграли такого крепкого соперника, который дома почти не пропускает. Нам же удалось забить целых четыре мяча. Наше моральное состояние должно улучшиться после сегодняшнего успеха.
Boss38
Дождались! Спасибо парни и Мистер!
23:27