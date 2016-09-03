Дан Петреску: "Дома "Кубань" иногда судят даже хуже, чем на выезде"

Главный тренер "Кубани" Дан Петреску после игры 11-го тура ФНЛ против "Факела" (0:0) отметил, что у команды из Воронежа практически не было голевых моментов. Также специалист посетовал на невезение в домашних встречах.

– Очень жаль, что при хорошей игре и обилии моментов не смогли их реализовать и не победили, – цитирует клубная пресс-служба Петреску. – У нашего соперника не было практически ни одной голевой возможности. Мы создавали моменты, хорошо, особенно во втором тайме, исполняли "стандарты". И такой результат... Не знаю, просто не везет в домашних играх.



– На протяжении нескольких матчей подряд вы меняете Хубулова после шестидесятой минуты матча. Это следствие его физической готовности или тактический момент?



– Я очень доволен им, он очень хорошо выглядел и в последних играх, и сегодня. Но у нас много игроков. Футболист уровня Обухова должен сыграть свои тридцать минут. Я надеялся, что он добавит скорости и креативности в атаке за счет своей свежести, но этого не случилось.



– Уже который матч тренеры гостей отмечают некоторое тактическое однообразие команды, "читают" вашу тактику. Вам не кажется, что стоит добавить тактической вариативности команде?



– Когда не выигрываешь, конечно, нужно что-то менять. Когда выигрываешь – все нормально. Из тех соперников, с которыми мы встречались дома, "Факел, наверное, – первая команда, которая играла в футбол. Не отходила назад, не закрывалась, как делали наши предыдущие соперники по домашним играм. То есть воронежцы – очень играющая команда, недаром она находится вверху турнирной таблицы.



Нас "читали"? Согласен, вариативность нужна. В большей степени это зависит от качеств игроков, которые должны индивидуально решать задачи, моменты, брать ответственность на себя, обыгрывать, решать судьбу эпизода. Это тоже имеет значение. Те же "стандарты", которых у нас хватает с избытком в каждой игре, в том числе в этой, мы практически ничего из них не извлекаем. Все отрабатываем, пробуем на тренировках. Но тренировки – это одно, а игра – другое. К сожалению, со "стандартов", которые у нас были очень хорошими, с разных дистанций, мы не создали преимущества.



– Многие болельщики предполагали, что вы будете активно подключать молодежь к играм за основу. Вы появляетесь на матчах "Кубани-2", будете ли вы в дальнейшем посещать игры второй команды, уделять им внимание?



– Возможно, уже в этом году некоторые парни из "Кубани-2" дебютируют в первой команде. Но у нас очень сложный график: если раньше "дубль" играл на день раньше, и это было очень удобно, то сейчас же сложность в том, что у каждой команды свой календарь. "Выдергивать" игроков сложно.



– Команде предстоят две игры с командами из нижней части турнирной таблицы...



– Мы сейчас находимся там же.



– ... велика вероятность того, что соперники будут "закрываться". Какие способы преодоления эшелонированной обороны есть в вашем арсенале?



– Мы уже привыкли к этому. В таком случае должно сработать все вместе: вдохновение, удача – ведь мы создаем голевые возможности. В решающий момент важен каждый фактор, вплоть до качества поля, а у нас то один скользит, то второй падает. Удивительно, но наше поле не очень-то помогает нам...

Мы всегда играем на победу и сегодня очень хотели ее одержать. Теперь надо готовиться к следующему матчу, правильно настроить футболистов: не "загрузить", а раскрепостить, чтобы они с охоткой играли в футбол.



...Нас дома иногда судят даже хуже, чем на выезде.