ЦСКА не обращался в "Динамо" по Ионову, Погребняк остается в клубе

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин отметил, что клуб хотел бы вернуть полузащитника Алексея Ионова, выступающего на правах аренды за ЦСКА. Также он подчеркнул, что бело-голубые не будут расставаться с форвардом Павлом Погребняком.

– ЦСКА обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта Ионова?

– Пока нет. Думаю, ясность наступит в конце сезона. Мы бы хотели, чтобы Алексей вернулся к нам. Однако ЦСКА может воспользоваться опцией в арендном соглашении.

– Контракт Погребняка с "Динамо" рассчитан еще на сезон?

– Да. Павел остается у нас. Он игрок "Динамо". (Виталий АЙРАПЕТОВ)