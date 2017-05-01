ЦСКА не обращался в "Динамо" по Ионову, Погребняк остается в клубе

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин отметил, что клуб хотел бы вернуть полузащитника Алексея Ионова, выступающего на правах аренды за ЦСКА. Также он подчеркнул, что бело-голубые не будут расставаться с форвардом Павлом Погребняком.
– ЦСКА обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта Ионова?
– Пока нет. Думаю, ясность наступит в конце сезона. Мы бы хотели, чтобы Алексей вернулся к нам. Однако ЦСКА может воспользоваться опцией в арендном соглашении.
– Контракт Погребняка с "Динамо" рассчитан еще на сезон?
– Да. Павел остается у нас. Он игрок "Динамо". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Свинству Бой!
гыыыыы просто нет денюжек даже на телеграммы и заказные письма.
15:45
karlikf1
Ну. а куда его девать, неустойку чтоли выплачивать. У Погребняка ведь совсем не копеешный контракт, а Динамо не в том финансовом положении, чтобы вот так вот запросто полтора ляма человеку и иди на все четыре стороны. Тут глядишь, какую-то ещё пользу человек принесёт.
15:37
JonSnow
Погребняк - говорящая фамилия, что тут сказать.
15:25