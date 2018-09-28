Чугайнов - о назначении в "Сибирь": "Отработаю 11 матчей до зимней паузы, а дальше будет видно"

Как уже сообщал "СЭ", новым главным тренером "Сибири", занимающей после 13 туров 19 место в ФНЛ, назначен бывший защитник "Локомотива"​ и сборной России Игорь Чугайнов. С пятницы он приступил к работе.

– Почему контракт подписан лишь до конца 2018-го? – вопрос Чугайнову, который за годы тренерской карьеры успел поработать с дублем "Зенита", "Химками", московским "Торпедо", "Соколом", "Спартаком" из Нальчика и курским "Авангардом".

– Это инициатива руководства "Сибири". Отнесся с пониманием. Времена непростые – зачем клубу брать на себя дополнительные финансовые обязательства? Договорились так: отработаю 11 матчей до зимней паузы, ну а дальше будет видно. Сейчас моя главная задача – вытащить команду из зоны вылета. Нельзя допустить, чтоб Новосибирск потерял место в ФНЛ! Перед глазами пример соседней "Томи", которая добивается результата, несмотря на сложную финансовую ситуацию. Чем мы хуже? (Александр Кружков)

Олимп-Первенство ФНЛ – все о турнире – здесь.