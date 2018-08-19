Член комитета по этике РФС призвал рассмотреть дело Федорива

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает необходимым рассмотреть дело украинского защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива. Во время исполнения гимна России перед матчем Олимп-Первенства ФНЛ с "Сочи" (1:0) он не повернулся в сторону флага страны. Позже футболист заявил, что уважает государственные символы РФ, а в этот момент он молился.

- Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь - не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу. Этим надо заниматься: руководство клуба должно высказаться по этому поводу, и мне кажется, РФС должен указать комитету по этике рассмотреть это дело, - цитирует Созина ТАСС. - Но это мое мнение, пока никаких запросов не приходило