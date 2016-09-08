Число заместителей председателя ВФСО "Динамо" сократится до четырех человек

Новый председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский подчеркнул, что число заместителей председателя ВФСО сократится до четырех человек. От исполнения своих обязанностей освобождены Сергей Сысоев, Владимир Тимошин, Михаил Тюркин, Александр Уланов, Сергей Маленко.
- Количество заместителей председателя целесообразно сократить до четырех человек, - приводит "Р-Спорт" слова Стржалковского. - Нагрузка увеличится на председателя, но качество не пострадает. Я в этом уверен. Освобождены (от должностей заместителя председателя. - Прим. "СЭ"): Сергей Сысоев, Владимир Тимошин, Михаил Тюркин, Александр Уланов, Сергей Маленко.
Ботаникум
А вслед за тётей Олей, той, что "ягодка-всегда", с "Паровоза" соскочило человек аж около ТРИДЦАТИ во главе с Зятем!!!
13:59
Ботаникум
Неужто ТАК МАЛО родственников у гр-на Стржалковского???? Вай мэ!..........
13:57