Четыре участника беспорядков на матче "Факел" - "Динамо" оштрафованы на три тысячи рублей

Центральный районный суд Воронежа вынес решение в отношении четырех участников массовых беспорядков, которые произошли в Воронеже во время матча между "Факелом" и московским "Динамо". Как сообщает "Р-Спорт", каждый из четырех участников инцидента оштрафован на три тысячи рублей.

Матч между "Факелом" и "Динамо" прерывался примерно на десять минут из-за стычки на трибунах, которую остановила полиция. Ранее троих болельщиков оштрафовали на три тысячи рублей, а дела еще четверых воронежцев рассматривались сегодня. Они проходили по статье "нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Санкция данной статьи предусматривает штраф от 3 тысяч до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с запретом на посещение официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет либо без такого запрета.